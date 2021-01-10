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10.01.2021 19:00
Рубрика: Происшествия

А поутру проснутся

Полицейским дали право доставлять граждан в вытрезвители
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8352)
Российских полицейских наделили правом принудительно доставлять нетрезвых граждан в вытрезвители. Поправку в Закон "О полиции" о новых полномочиях стражей правопорядка в этом номере публикует "Российская газета". Сами же учреждения, в которые станут привозить неспособных самостоятельно передвигаться выпивох, станут официально появляться в российских регионах также с 1 января 2021 года.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В некоторых регионах вытрезвители уже работают, но это происходит в инициативном порядке - на местном уровне. "В части субъектов нашей страны уже есть медицинские вытрезвители, но процесс их организации по инициативе региональных и муниципальных властей находится вне рамок законодательства. Поправки призваны исправить эту ошибку", - пояснял председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Спецпомощь будет оказываться, как сказано в законе, "лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения". На юридическом языке лица, которых следует отвезти в вытрезвитель, так описаны - "находятся в общественных местах в состоянии опьянения и утратили способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке".

До настоящего времени нетрезвых граждан, которые не в состоянии самостоятельно добраться до дома, привозили в приемный покой больницы. Чему там совершенно не были рады. Такие пациенты часто устраивали дебоши и мешали работе врачей. Доставлять в вытрезвитель будут без согласия самих граждан. Однако врач "скорой" должен будет сперва установить, куда нужно везти человека. Если он с травмами - то в больницу, если буйный - в полицию, если смирный, но не в состоянии нормально передвигаться, - в вытрезвитель.

Полномочия создавать вытрезвители появятся у органов местного самоуправления. Единые правила их деятельности предстоит утвердить правительству России. Кроме того, подобные организации смогут быть созданы на принципах государственно-частного партнерства. Предполагается, что инвесторы будут вкладываться в строительство специальных помещений под вытрезвители, а поскольку пребывание в них будет не бесплатным, то впоследствии они не только окупятся, но и принесут прибыль.

По предварительным расчетам, стоимость пребывания в подобном учреждении за ночь составит 1,5 тысяч рублей. Но это в среднем, в каждом регионе цену будут устанавливать местные власти. Вопрос о том, кто будет отвечать за всю систему со стороны государства, пока прорабатывается. Планируется, что медвытрезвители введут либо в структуру здравоохранения, либо социальной защиты, либо, как раньше, - МВД.

"Те, кто не рассчитал свои силы и, перебрав спиртного, утратил способность передвигаться и ориентироваться в пространстве, нередко становятся жертвами грабителей или просто замерзают на улице. Поэтому возвращение полиции когда-то уже имевшихся у нее функций - мера в первую очередь гуманитарная и профилактическая", - пояснил один из авторов поправок в Закон "О полиции" председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Сообщать на работу о ночевке в вытрезвителе, как это было в советское время, теперь не будут 

Отмечается, что в состоянии алкогольного опьянения может оказаться не только человек из социально неблагополучных слоев, но и обычный гражданин, который не смог оценить свои возможности по объему "принятого". При этом сообщать на работу о ночевке в вытрезвителе, как это было в советское время, теперь не будут.

Государственные вытрезвители были упразднены в России в 2012 году. В ряде регионов они затем были возрождены на базе общественных или коммерческих организаций.

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