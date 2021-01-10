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10.01.2021 18:52
Рубрика: Власть

Прогулки по правилам

Поправки в закон о публичных мероприятиях уточняют, как и где проводить митинги
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8352)
"Российская газета" публикует поправки в законодательство, которое касается проведения митингов, шествий и прочих публичных мероприятий. Так, теперь запрещается проводить публичные мероприятия на территориях, прилегающих к зданиям экстренных оперативных служб.
Фото: Марина Лысцева/ТАСС Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

В законе подчеркнуто, что при угрозе и чрезвычайной ситуации, и теракта, "когда безопасность участников публичного мероприятия не может быть обеспечена", уполномоченный орган обязан будет немедленно предложить организатору сменить место и время сбора. Если такие обстоятельства возникли за день или в день проведения мероприятия - сразу уведомить организатора о невозможности проведения публичного мероприятия.

Фото: iStock
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Еще новшество - теперь по решению суда публичным мероприятием может быть признана не только "совокупность одиночных пикетов, объединенных единым замыслом и общей организацией", но и поочередное участие нескольких граждан в таких пикетах. Под запрет попадут и "массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах". Отличительный признак - если такое "гулянье" направлено "на выражение и формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики".

Этим же законом уточняется порядок участия журналистов в митинге. Понятно, что на митинге журналист должен лишь исполнять свои служебные обязанности. По новому закону, освещая событие, журналист не может одновременно в нем участвовать. Что журналист не может делать, перечислено: он не вправе одновременно быть распорядителем шествия, собирать подписи, участвовать в принятии решений, использовать наглядную агитацию, в том числе использовать при проведении публичного мероприятия различную символику и "иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения и скрывать "отличительный знак (признак) представителя СМИ".

Надо подчеркнуть, что и в финансировании митингов с этого года произошли важные перемены. Теперь точно прописан порядок сбора денег и для подготовки, и для проведения публичного мероприятия. Также и порядок расходования пожертвований на публичное мероприятие. Для сбора граждан, если их будет больше 500 человек, средства должны перечисляться только безналично на банковский счет. И он должен быть открыт в российском банке. Эти средства могут использоваться только на организацию и проведение публичного мероприятия, записанного в документе при открытии счета.

Теперь по решению суда публичным мероприятием может быть признана не только "совокупность одиночных пикетов, объединенных единым замыслом", но и одновременные передвижения людей 

Введен запрет на финансирование демонстраций из-за рубежа. И не важно, кто это - отдельный гражданин, иностранные государства, иностранные или международные организации. Анонимные дары тоже не пройдут.

Власть Работа власти Госуправление Митинги и шествия

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