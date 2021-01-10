После праздников в Испанию пришла третья волна коронавируса

По окончании новогодних праздников испанские больницы накрыла третья волна коронавируса. Количество ежедневно выявляемых заболевших COVID-19 росло почти в 1,5 раза (с 10,7 тысячи до 14,9 тысячи). По данным газеты El Pais, более 10 процентов коек в больницах заняты инфицированными коронавирусом, в отделениях интенсивной терапии - четверть всех мест.

"Это плохие данные, но они не так ужасны, как мы опасались", - отметил глава Испанского эпидемиологического общества Пере Годой. "Последствия семейных встреч на Рождество оказались не столь критичны, как ожидалось", - вторит ему Хулио Майоль, глава клинической больницы Мадрида. Впрочем, итоги праздников пока еще рано подводить. Эксперты обращают внимание, что симптомы коронавируса проявились в основном у пожилых людей, а молодежь может болеть бессимптомно. Чтобы получить полные данные, необходима еще как минимум неделя.

Тем не менее уже видно, как изменилась картина заболеваемости в Испании. Так, в лидеры антирейтинга вырвались Эстремадура и Балеарские острова, где отмечено 799 и 547 случаев заражения на 100 тысяч жителей соответственно. Далее следуют Мадрид (508), Кастилия-Ла-Манча (453) и Каталония (435).

Специалисты ожидают, что пик третьей волны придется на середину января, однако показатели не превысят данные за октябрь, когда Испанию накрыла вторая волна и ежедневно выявлялось свыше 20 тысяч новых случаев COVID-19.

Согласно последним данным, в пиренейском королевстве с начала пандемии зарегистрировано более 2 миллионов случаев инфицирования, почти 52 тысячи человек скончались.

Болезнь затронула не только людей, но и животных. Коронавирус был выявлен, например, у четырех львов в зоопарке Барселоны. Сейчас исследователи пытаются выяснить, выработали их организмы антитела.