Правительство планирует внести в Госдуму в 2021 году 153 законопроекта

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план законопроектной деятельности правительства на 2021 год.

"В 2021 году кабмин планирует разработать и внести в Госдуму 153 законопроекта", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

План состоит из шести блоков. Первый направлен на создание условий для экономического роста, второй - на цифровизацию и научно-техническое развитие государства. Третий блок плана ориентирован на стимулирование роста отдельных отраслей экономики. Четвертый блок направлен на развитие институтов социальной сферы и улучшение качества жизни. Пятый призван создать условия для сбалансированного регионального развития. Последний и самый большой блок касается повышения качества государственного управления.

В сообщении также отмечается, что руководителям федеральных министерств и ведомств поручено принять необходимые меры для выполнения плана.