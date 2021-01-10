Президент Турции отказался от мессенджера WhatsApp

Популярный интернет-мессенджер для обмена мгновенными сообщениями WhatsApp продолжает быстро терять как рядовых пользователей, так и ведущих мировых политиков. Как сообщает информагентство Bloomberg со ссылкой на пресс-службу президента Турции, Реджеп Тайип Эрдоган также отказался от использования WhatsApp.

Уточняется, что причиной такого решения турецкого лидера стало изменение политики конфиденциальности мессенджера, принадлежащего американской IT-компании Facebook. Именно эта компания ранее обязала пользователей делиться с ней личной информацией пользователей передаваемой по каналам WhatsApp.

Отмечается, что администрация президента Турции переведет все ранее созданные в мессенджере группы в приложение BiP, принадлежащее национальной компании Turkcell Iletisim Hizmetleri AS. В пресс-службе Эрдогана призвали журналистов последовать этому примеру.

Напомним, что накануне основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о начавшемся массовом переходе недовольных новыми правилами конфиденциальности пользователей WhatsApp на его платформу.