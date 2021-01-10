Принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от соцсетей

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл перестали пользоваться социальными сетями после того, как столкнулись с волной оскорбительных комментариев. Об этом в субботу сообщила газета Times.

По информации издания, герцог и герцогиня Сассекские больше не будут публиковать сообщения в Instagram, где у четы 10,4 миллиона подписчиков. Последний пост в этой социальной сети супруги разместили 30 марта прошлого года.

Газета подчеркивает, что причиной, по которой Гарри и Меган отказались от соцсетей, вероятно, стала "ненависть в онлайн-среде". Ранее Меган неоднократно жаловалась на оскорбительные сообщения, которые она получала в соцсетях, пишет ТАСС.

Ожидается, что теперь информацией о себе пара будет делиться на сайте учрежденной ими общественной организации Archewell.