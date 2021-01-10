Пушков назвал три проблемы, с которыми Россия столкнется в 2021 году

В 2021 году России придется столкнуться с тремя главными проблемами: выходом из пандемии, диктатом интернет-гигантов и изменениями в США и в их внешней политике. Об этом сенатор Алексей Пушков написал в телеграм-канале.

"Ответ на первую - вакцинация и сокращение степени уязвимости населения. На вторую - только что вступивший в силу закон против цензуры в интернете (в том, что сетевые гиганты добровольно не пойдут на выполнение российских требований, сомнений нет) плюс развитие собственных интернет-платформ", - отметил он в этом же сообщении.

А что касается третьего вызова - отношений с США, то, по мнению сенатора, любой признак слабости со стороны России будет воспринят как свидетельство успешности давления и приведет только к его ужесточению со стороны Вашингтона. "Возможный диалог с администрацией США по отдельным вопросам (продление СНВ-3, Иран и пр.) будет носить ограниченный характер и не повлияет на основное содержание отношений", - добавил Пушков.