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10.01.2021 15:35
Рубрика: Власть

Пушков назвал три проблемы, с которыми Россия столкнется в 2021 году

Текст: Айсель Герейханова
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В 2021 году России придется столкнуться с тремя главными проблемами: выходом из пандемии, диктатом интернет-гигантов и изменениями в США и в их внешней политике. Об этом сенатор Алексей Пушков написал в телеграм-канале.

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
Как ответить на вызовы 2021 года

"Ответ на первую - вакцинация и сокращение степени уязвимости населения. На вторую - только что вступивший в силу закон против цензуры в интернете (в том, что сетевые гиганты добровольно не пойдут на выполнение российских требований, сомнений нет) плюс развитие собственных интернет-платформ", - отметил он в этом же сообщении.

А что касается третьего вызова - отношений с США, то, по мнению сенатора, любой признак слабости со стороны России будет воспринят как свидетельство успешности давления и приведет только к его ужесточению со стороны Вашингтона. "Возможный диалог с администрацией США по отдельным вопросам (продление СНВ-3, Иран и пр.) будет носить ограниченный характер и не повлияет на основное содержание отношений", - добавил Пушков.

Власть Работа власти Внешняя политика Общество Здоровье Законодательная власть Совет Федерации Пандемия коронавируса COVID-19 Россия и США

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