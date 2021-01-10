Путин встретится в Москве с Алиевым и Пашиняном

Лидеры России, Азербайджана и Армении проведут 11 января переговоры в Москве, сообщили в пресс-службе Кремля.
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Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян рассмотрят ход реализации трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху и обсудят шаги по решению проблем, которые есть в регионе.
"Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей", - уточнили в Кремле.
Путин также проведет отдельные беседы с Алиевым и Пашиняном.