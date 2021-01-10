Разбившийся в Индонезии Boeing попал в грозовой фронт

"Согласно полученным со спутников данным, в момент взлета в радиусе 15 км наблюдалась большая облачность, сильные осадки и гроза", - приводит его слова портал Detik. Кроме того, "все самолеты, находившиеся в тот момент в этом районе, должны были испытывать сильную турбулентность", указал представитель ведомства.

Вместе с тем, как отметил Сэптиади, "видимость составляла около 2 км, и это условие подходит для взлета или посадки".

Напомним, что крушение Boeing 737-500" в Индонезии 9 января стало первой крупной авиакатастрофой наступившего года. Лайнер местной авиакомпании Sriwijaya Air, выполнявший внутренний рейс SJ-182 из Джакарты в город Понтианак на острове Калимантан, исчез с радаров спустя четыре минуты после взлета из столичного международного аэропорта Сукарно-Хатта. Выжить при падении самолета с высоты более трех километров из находившихся на его борту 62 человек (56 пассажиров и 6 членов экипажа) не удалось никому.