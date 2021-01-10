Москвичам рассказали об итогах работы проекта "Активный гражданин" в 2020 году

Самые популярные голосования проекта "Активный гражданин" в 2020 году назвали москвичи. Они касались благоустройства города, развития транспортной сферы, цифровизации услуг и сохранения культурного наследия. По итогам голосований получено свыше 15 миллионов мнений жителей столицы и приняты конкретные решения. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Проект "Активный гражданин" запущен шесть лет назад. С помощью этой платформы горожане получили возможность влиять на развитие столицы. Благодаря ему власть более эффективно взаимодействует с москвичами, что сказывается на качестве реализации городских проектов.

В 2020 году в проекте зарегистрировались около двух миллионов человек, общее количество участников увеличилось до 4,8 миллиона. Москвичи поучаствовали в 358 голосованиях, из которых 207 - городские, а 151 - районное. По их итогам получено более 15 миллионов мнений.

И это не просто мнения, а руководство к действию для городских властей, поскольку исключительной особенностью проекта является гарантированная реализация решений, принятых москвичами.

Самые важные голосования 2020 года, в которых принимали участие сотни тысяч москвичей, касались благоустройства города и развития транспортной сферы, цифровизации услуг и сохранения культурного наследия столицы, выбора лучшей детской книги и наиболее популярного формата экскурсий по Москве. По их итогам уже приняты конкретные решения.