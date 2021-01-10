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Текст:   Сергей Бабкин 
23:47 10.01.2021

Очередь на квартиры в Москве сократилась почти в три раза

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Количество семей, находящихся в очереди на улучшение жилищных условий в столице, за десять лет сократилась почти в три раза. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на данные департамента городского имущества.

Фото: iStock
В столичных квартирах станет теплее

Если в начале 2010 года в жилищной очереди находилось 136,7 тысячи семей, то в декабре 2020-го - 50,2 тысячи. Только в течение последнего месяца 2020 года очередь сократилась на 5 тысяч позиций.

В департаменте отмечают, что сокращение очереди связано с двумя факторами: предоставлением жилья и выплатами на строительство или покупку "квадратов".

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