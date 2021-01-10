Почти 10 тысяч предпринимателей прошли обучение в Московской школе экспортера в 2020 году

Почти 10 тысяч предпринимателей столицы прошли обучение в Московской школе экспортера в 2020 году. Заммэра Наталья Сергунина рассказала: "Благодаря введенному в прошлом году онлайн-формату обучения аудитория занятий выросла в два с половиной раза. В 2019-м слушателей было около 3,8 тысячи, а в 2020-м - почти 10 тысяч. Педагогами в школе экспортера выступают более 80 специалистов в области внешнеэкономической деятельности, таможенного оформления, налогообложения, права и в других сферах".

В программе обучения предусмотрены модули по международным коммуникациям, маркетингу, логистике, сертификации и другим аспектам экспортной деятельности.

Проводятся и конференции, на которых московским производителям рассказывают об особенностях экспорта в конкретные страны. Среди них рынки Германии, Италии, Японии, Китая, ОАЭ и Кореи. В том числе эксперты объясняют, как построить деловые отношения с партнерами из того или иного государства. По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, в течение года школа провела более 170 обучающих мероприятий. С конца марта все занятия проходили в режим онлайн.

В декабре запустили новые онлайн-встречи "Час с торгпредом", для участия в которых отбираются по 10-15 московских компаний. Такой формат оказался востребованным и успешным, поэтому в следующем году встречи станут проводить примерно раз в два месяца.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу dpir-press@mos.ru.