Почти 10 тысяч предпринимателей прошли обучение в Московской школе экспортера в 2020 году

Новости

Эксперт назвал месяц повышения цен на авиабилеты 10:20
Министр труда Австрии ушла в отставку из-за обвинений в плагиате 10:03
Эксперт рассказал, какими будут курсы доллара и евро в 2021 году 09:27
Установлено вероятное место крушения Boeing 737 в Яванском море 08:32
Пенс допустил возможность применения 25-й поправки против Трампа 08:11
Врачи дали советы переболевшим COVID-19 по нормализации сна 07:50
CNBC: Apple временно удалила приложение Parler из App Store 06:39
Журналист Bloomberg рассказал о преимуществах вакцины "Спутник V" 06:12
Премьер Японии прокомментировал штурм Капитолия 05:45
Индонезийские спасатели обнаружили фрагменты тел в районе крушения Boeing 04:47
CNN: Юристы Джулиани и Дершовиц будут защищать Трампа в случае импичмента 04:23
Военные РФ провели гуманитарную акцию в отдаленном сирийском селе 03:50
Принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от соцсетей 03:31
Клинтон отреагировала на блокировку аккаунта Трампа в Twitter 02:49
В Испании четыре человека стали жертвами непогоды 02:34
Госдеп США отменил все внутренние ограничения на сотрудничество с Тайванем 01:49
Маск заявил о готовности продать все имущество ради колонизации Марса 01:27
Личный врач Папы Римского умер от COVID-19 00:00
Штурмовавшему Капитолий "викингу" предъявили обвинения 09.01.2021
Масштабное отключение электроэнергии произошло в Пакистане 09.01.2021
Владелец найденного у Капитолия пикапа с бомбами предстал перед судом 09.01.2021
"Спартак" близок к приобретению полузащитника из ПСВ 09.01.2021
Месси возглавил список бомбардиров в чемпионате Испании 09.01.2021
Посол Польши на Украине назвал Бандеру идеологом ненависти 09.01.2021
Правительство повысило предельный возраст ректора и проректоров РАНХиГС 09.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
Заработали новые важные для россиян законы
Заработали новые важные для россиян законы
10.01.2021 09:56
Рубрика: Власть

Почти 10 тысяч предпринимателей прошли обучение в Московской школе экспортера в 2020 году

Текст: Любовь Проценко
Почти 10 тысяч предпринимателей столицы прошли обучение в Московской школе экспортера в 2020 году. Заммэра Наталья Сергунина рассказала: "Благодаря введенному в прошлом году онлайн-формату обучения аудитория занятий выросла в два с половиной раза. В 2019-м слушателей было около 3,8 тысячи, а в 2020-м - почти 10 тысяч. Педагогами в школе экспортера выступают более 80 специалистов в области внешнеэкономической деятельности, таможенного оформления, налогообложения, права и в других сферах".

В программе обучения предусмотрены модули по международным коммуникациям, маркетингу, логистике, сертификации и другим аспектам экспортной деятельности.

Наталья Сергунина: Москва определила направления поддержки креативных индустрий

Проводятся и конференции, на которых московским производителям рассказывают об особенностях экспорта в конкретные страны. Среди них рынки Германии, Италии, Японии, Китая, ОАЭ и Кореи. В том числе эксперты объясняют, как построить деловые отношения с партнерами из того или иного государства. По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, в течение года школа провела более 170 обучающих мероприятий. С конца марта все занятия проходили в режим онлайн.

В декабре запустили новые онлайн-встречи "Час с торгпредом", для участия в которых отбираются по 10-15 московских компаний. Такой формат оказался востребованным и успешным, поэтому в следующем году встречи станут проводить примерно раз в два месяца.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу dpir-press@mos.ru.

В регионах Власть Работа власти Регионы Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Эксперт рассказал, какими будут курсы доллара и евро в 2021 году
Журналист Bloomberg рассказал о преимуществах вакцины "Спутник V"
Установлено вероятное место крушения Boeing 737 в Яванском море
Пенс допустил возможность применения 25-й поправки против Трампа
Врачи дали советы переболевшим COVID-19 по нормализации сна
В МИД РФ назвали события в Вашингтоне внутренним делом США
Шойгу сравнил подготовку визита Путина в Дамаск с триллером