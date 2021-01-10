Школы и колледжи Подмосковья выходят с каникул на очное обучение

В Подмосковье решили не продлевать каникулы школьникам и студентам. По поручению губернатора области Андрея Воробьева с 11 января для очного обучения открываются школы, с 13 января - колледжи.

Все кружки и секции также продолжат работать в очном режиме. При этом все меры коронавирусной безопасности будут сохранены. Школьники и студенты по-прежнему станут проходить утренний термометрический фильтр, соблюдать дистанцию, для педагогов и других работников школ обязателен масочный режим. Не отменяются регулярная дезинфекция и проветривание.

Но если в одном классе заболеют 20% учеников, класс будет на две недели переведен на дистанционное обучение. Если же заболеют 30% учеников в школе, на дистанционку уйдет вся школа. Как уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области, все эти меры будут действовать до 1 января 2022 года.