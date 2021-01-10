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10.01.2021 15:45
Рубрика: Власть

Собянин: Более 10 тысяч москвичей сдали плазму для больных коронавирусом

Текст: Сергей Бабкин

Количество москвичей, сдавших свою плазму крови для тяжелых больных коронавирусом, достигло 10,5 тысячи. Мэр Сергей Собянин у себя "ВКонтакте" поблагодарил всех доноров.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Как уже писала "РГ", плазму крови могут сдать переболевшие коронавирусом при высоком уровне антител. Доноры таким образом помогают спасти тысячи жизней.

"Спасибо всем, кто в это непростое время отдает малую частицу себя, помогая многим другим легче и быстрее справиться с болезнью", - написал Сергей Собянин.

Многие доноры подчеркивают, что будут сдавать плазму и дальше, пока позволит уровень антител к ковиду.

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