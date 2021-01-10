Собянин: Через 10 лет весь транспорт Москвы будет экологически чистым

Весь московский общественный транспорт станет экологически чистым через десять лет. Об этом у себя "ВКонтакте" объявил мэр Сергей Собянин.

Обновление транспорта продолжится в том числе и в этом году.

"Это важная городская программа, которую нельзя останавливать даже во время финансовых сложностей", - отметил глава города.

Автобусный парк столицы обновлен на 100%, трамвайный - на 78%, метро - на 63%. Абсолютно новые поезда курсируют по МЦД: "Иволги", ЭП2Д и "Ласточки". Электробусный парк Москвы стал крупнейшим в Европе, в нем уже 600 машин.

По словам Сергея Собянина, в 2021 году запланирована поставка: 337 вагонов метро

109 трамваев, более 800 автобусов для "Мосгортранса" (еще столько же выведут на маршруты частные перевозчики) и 400 электробусов.