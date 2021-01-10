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10.01.2021 18:53
Рубрика: Общество

В центральной России похолодает до минус 30 градусов

Текст: Ольга Игнатова
Первая рабочая неделя 2021 года в центральной России будет по-настоящему морозной. Таких холодов в центральных регионах не было уже несколько лет.
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Как сообщается на сайте "Метеовести" (центр погоды "Фобос"), уже в ближайшие сутки регион окажется в тыловой части циклона. И туда начнет прорываться холод с Русского Севера, где уже ударили 30-градусные морозы.

Фото: iStock
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В ночь на понедельник воздух в центральных областях остынет до минус 17-22 градусов. Утром тоже будет морозно: минус 10-15 градусов. Не обойдется без слабого локального снега. Во вторник и среду характер погоды существенно не изменится: под утро - минус 15-20 градусов. А на Верхней Волге похолодает до минус 25, местами до минус 30 градусов. Днем ожидается минус 10-15 градусов. На северо-востоке и востоке региона днем до минус 20-ти.

"В четверг и пятницу барический статус-кво в противостоянии будет нарушен, и баланс сил изменится в пользу южного циклона, который забросит заряды снега, что чуть смягчит морозы, но ненадолго", - поясняют синоптики "Фобоса". Поэтому к выходным вновь можно ждать усиление морозов. В "Фобосе" прогнозируют ультраполярное вторжение с Карского моря. Ночами морозы окрепнут до минус 20-25 градусов. Днем минус 13-18 мороза, что почти на 10 грудусов ниже нормы. По всей видимости, январские морозы - это надолго, предупреждают синоптики.

Кроме того, сугробы в Москве вырастут с 22 до 30 см, по области местами на западе до 40 см, на севере - до 45 см, что соответствует многолетней норме.

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