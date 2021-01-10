В Москве ребенок врезался в дерево на тюбинге

На юго-западе Москвы подросток получил серьезные травмы, катаясь на привязанном к машине тюбинге.

Как уточняет пресс-служба столичной прокуратуры, утром 9 января 25-летний водитель Ford ради забавы взял на трос "ватрушки" с двумя юношами. Когда автомобиль ехал по 1-му Миргородскому переулку, тюбинг с 15-летним парнем врезался в дерево. Подростка доставили в больницу.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД водителем иномарки. Также прокуратура начала проверку всех обстоятельств происшествия. Также оценят действия родителей подростков.