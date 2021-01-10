Новости

В ВВО осваивают вертолет-постановщик помех Ми-8МТПР-1 14:50
После пожара в Тюменской области проверят все дома престарелых 14:50
Школы и колледжи Подмосковья выходят с каникул на очное обучение 14:49
Врач дал совет, как бросить курить с Нового года 14:40
Собянин: Через 10 лет весь транспорт Москвы будет экологически чистым 14:34
Актер Максим Браматкин умер вскоре после своего 41-летия 14:33
Военные ЗВО начали готовиться к Параду Победы 14:29
Россиянка Иванова выиграла ЧЕ по санному спорту 14:14
После праздников в Испанию пришла третья волна коронавируса 14:10
В Москве в караоке-баре нашли тайные "антиковидные" ходы 13:55
Логинов выйдет на старт смешанной эстафеты, несмотря на смерть отца 13:50
Миротворцы РФ обезвредили в Карабахе более 22 тысяч взрывоопасных предметов 13:49
В Москве ударит 20-градусный мороз 13:45
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о болезни матери 13:35
Москвичам рассказали об итогах работы проекта "Активный гражданин" в 2020 году 13:35
Лукашенко высказался об интеграции с РФ, реформах в Беларуси и санкциях 13:32
Под Тюменью установлены личности погибших при пожаре в пансионате 12:55
Власти Казахстана исключили репрессии против митингующих 12:49
Касаткина проиграла Рыбакиной на турнире WTA в Абу-Даби 12:44
В Эквадоре предложили ввести смертную казнь 12:42
Мощный снегопад парализовал работу аэропорта Краснодара 12:37
Иран разрабатывает собственные вакцины от коронавируса 12:20
В Бразилии смертность от коронавируса превысила 200 тысяч человек 12:15
В Петербурге полицейские поймали девочку, сброшенную из окна при пожаре 12:00
В Южной Корее заявили о постепенном затухании третьей волны коронавируса 11:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
Экзамен на права будут принимать по-новому
Экзамен на права будут принимать по-новому
10.01.2021 13:45
Рубрика: Общество

В Москве ударит 20-градусный мороз

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

К середине следующей недели в Москве похолодает до минус 21 градуса. Об этом свидетельствует недельный прогноз Гидрометцентра РФ.

В воскресенье и понедельник термометры покажут до минус 11, а в ночь на вторник, 12 января, похолодает до минус 17. Похолодание достигнет пика в среду, когда после заката ударит 20-градусный мороз.

До конца недели морозный характер погоды сохранится. Ожидается от 12 до 17 градусов ниже нуля. При этом в четверг ожидается сильный снегопад.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

За сутки в России подтвержден 22 851 случай COVID-19 в 83 регионах
Эксперт рассказал, какими будут курсы доллара и евро в 2021 году
В России начал действовать новый штраф для автомобилистов
Журналист Bloomberg рассказал о преимуществах вакцины "Спутник V"
В Москве ударит 20-градусный мороз
Какие меры поддержки полагаются семьям с детьми в 2021 году
От каких продуктов стоит отказаться во время COVID-19