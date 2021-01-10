В Москве ударит 20-градусный мороз

К середине следующей недели в Москве похолодает до минус 21 градуса. Об этом свидетельствует недельный прогноз Гидрометцентра РФ.

В воскресенье и понедельник термометры покажут до минус 11, а в ночь на вторник, 12 января, похолодает до минус 17. Похолодание достигнет пика в среду, когда после заката ударит 20-градусный мороз.

До конца недели морозный характер погоды сохранится. Ожидается от 12 до 17 градусов ниже нуля. При этом в четверг ожидается сильный снегопад.