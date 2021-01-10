В Москве в караоке-баре нашли тайные "антиковидные" ходы

В одном из столичных караоке-баров полуночных гостей спрятали с помощью тайных "антиковидных" ходов.

Как рассказал главный инспектор ОАТИ Дмитрий Комаров, это произошло во время проверки заведения Jimmy Poy в центре Москвы. Прошла информация, что бар вопреки антиковидным требованиям обслуживает посетителей после полуночи.

Дверь инспекторам открыли только после вмешательства полиции. Гостей в помещении не было, однако на столах были только что поданные закуски и напитки. Очевидно, что людей просто вывели через тайные комнаты, считают в ОАТИ.

На заведение составили административный протокол, как и на бар Baribar, из которого выпроводить посетителей удалось только глубоко за полночь.