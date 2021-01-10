На Дальнем Востоке приступили к созданию новой авиакомпании

В состав региональной авиакомпании войдут все дальневосточные авиационные компании. Они получат пакет акций объединенной компании в обмен на консолидацию их авиационных активов. Новый альянс объединит АО "Авиакомпания "Аврора" (Сахалинская область), АО "Авиакомпания "Якутия", АО "Авиакомпания "Алроса", АО "Авиакомпания "Полярные авиалинии" (все - Якутия), КГУП "Хабаровские авиалинии" (Хабаровский край) и АО "Камчатское авиационное предприятие" (Камчатский край).

Для Дальневосточного региона стабильное авиасообщение важно из-за огромных расстояний. Создать в ДФО свою авиакомпанию в декабре 2019 года поручил президент РФ Владимир Путин. Уже разработано 535 социально значимых маршрутов, из которых 435 местные и 100 региональные, в том числе в труднодоступные территории. Уже подсчитано, что новой компании потребуется 186 самолетов, 53 из них отечественного производства.

По расчетам новая авиакомпания уже через четыре года будет перевозить до 1,7 миллиона пассажиров на региональных и межрегиональных и около 300 тысяч человек на местных маршрутах.

Принципиально важно отметить, что тарифы на билеты будут субсидироваться.