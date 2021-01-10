Выброс пепла вулканом Эбеко достиг почти 2 км

Из кратера расположенного на северокурильском острове Парамушир (Сахалинская область) вулкана Эбеко в воскресенье произошел выброс пепла.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, высота пеплового столба составила до 1,8 километра над уровнем моря. Пепловый шлейф протянулся на пять километров к северо-востоку от вулкана.

Событию присвоен оранжевый уровень опасности для авиации. Специалисты указывают, что продолжается умеренная эруптивная активность вулкана. По сведениям вулканологов, взрывы пепла высотой до шести километров на Эбеко могут произойти в любое время, что представляет опасность для низколетящих самолетов и аэропорта Северо-Курильска.