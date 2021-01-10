В ДТП с двумя автобусами в Башкирии погибли женщина и ребенок

На 36-м километре автодороги Кропачево - Месягутово - Ачит в Салаватском районе Башкирии произошло столкновение двух микроавтобусов Ford Transit, следовавших по маршруту Уфа - Большеустикинское - Уфа во встречном направлении.

По оперативной информации ГУ МЧС по республике, в автобусах находилось 36 человек, по 18 в каждом. В результате ДТП погибли мальчик, возраст которого устанавливается, и женщина. 11 человек доставлены автомобилями "скорой" в Месягутовскую центральную районную больницу, пострадавших осматривают медики.

На месте аварии работают сотрудники МЧС России, Госкомитета РБ по ЧС, правоохранительных органов и медики. Обстоятельства трагедии выясняются.

Между тем в регионе идет обильный снегопад, на дорогах снежные заносы, о чем спасатели предупредили заблаговременно, призывая к осторожности.