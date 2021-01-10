В Прикамье объявили охоту на опасного медведя-шатуна

В поселке Яйва Александровского района Пермского края появился бурый медведь. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов, охотничьего хозяйства и экологии.

Появление лесного хищника зимой в населенном пункте может привести к трагедии. В это время года медведи спят, а если зверь вдруг проснулся, он становится опасным для людей. Поэтому в поселке в местах возможного появления медведя организовано дежурство инспекторов охотнадзора и полиции.

Как пояснили в минприроды, если зверь вдруг появится, его устранят.