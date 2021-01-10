В Саратовской области подросток до смерти избил пьющую мать

В Саратовской области 15-летний подросток избил до смерти свою мать за злоупотребление алкоголем.

Как сообщает областное управление СК, трагедия произошла в ночь на 7 января в Балакове. По версии следствия, подросток поссорился с 44-летней матерью из-за того, что женщина злоупотребляла алкоголем. Сын избил мать и ушел в свою комнату. На следующий день юноша обнаружил, что женщина скончалась, и сообщил об этом родственникам, которые вызвали скорую помощь и полицию.

Судебно-медицинский эксперт, осмотрев погибшую, обнаружил кровоподтеки на голове и теле, по его заключению женщина умерла от "сочетанной травмы". Следствие возбудило уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть. Сын жительницы Балакова задержан по подозрению в совершении этого преступления.