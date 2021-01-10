При пожаре в Иркутской области погибли два человека

В поселке Невон Усть-Илимского района Иркутской области при пожаре в жилом доме погибли двое мужчин, еще один человек получил ожоги.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Приангарью, информация о возгорании в двухквартирном жилом доме поступила утром на пульт пожарной охраны. К моменту прибытия первых расчетов горела крыша двухквартирного деревянного дома.

Внутри строения были обнаружены тела двоих погибших мужчин 1939 и 1976 годов рождения. Остальные жители дома - три человека, в том числе ребенок - смогли эвакуироваться самостоятельно. Позже к медикам обратился один из жильцов сгоревшего дома: у пострадавшего диагностированы ожоги спины и конечностей.

Менее чем через час пожар был ликвидирован. В его тушении задействовали 26 человек и 10 единиц техники. Сейчас дознаватели выясняют причины возгорания.

Тем временем

Региональное МЧС бьет тревогу: в Иркутской области наблюдается рост бытовых пожаров. Только за одни сутки, 9 января, было зарегистрировано 15 пожаров, пять из них произошли в частных жилых домах, два - в многоквартирных, один - в дачном строении.