В Сибири кондуктор подралась с матерью высаженной из автобуса школьницы

В Новосибирске очевидцы выложили в группу местной службы эвакуации "АСТ-54" в соцсетях видео скандала в автобусе.

На записи видно, как женщина отчитывает кондуктора за то, что та вытолкала из автобуса ее дочь, ученицу старших классов. У школьницы не оказалось денег, чтобы оплатить проезд. Разговор двух дам нельзя назвать интеллигентным. Перед тем как выйти, мать старшеклассницы плюет в кондуктора, и начинается драка. Женщин разнимают пассажиры.

Между тем в дни школьных каникул в Новосибирске предусмотрен бесплатный проезд для учеников - но только в муниципальном транспорте, а не на частных маршрутах, где и произошел конфликт.

Стоит отметить, что в полицию никто из сторон не обращался.