В Новосибирске поймали водителя, сбежавшего с места смертельного ДТП

В гостинице Октябрьского района Новосибирска найден скрывшийся с места ДТП водитель Land Rover: утром 9 января он насмерть сбил 56-летнюю женщину на пешеходном переходе на пересечении Красного проспекта и улицы Орджоникидзе. Пострадавшая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

По информации очевидцев, после аварии водитель вместе с пассажиром бросили машину на пересечении улиц Советской и Свердлова и уехали на такси. Сотрудники полиции обыскали автомобиль, обнаружив пакет с веществом растительного происхождения. Содержимое пакета направлено на экспертизу.

Как сообщили "РГ" в ГУ МВД России по Новосибирской области, вечером того же дня виновник аварии - 30-летний житель Бурятии - был задержан в комнате гостиницы. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, это подтверждено медицинским заключением: 0,950 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека. Задержанному грозит наказание от пяти до 12 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.