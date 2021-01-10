Аэропорт Ставрополя отменил рейсы из-за непогоды

Международный аэропорт Ставрополь отменил несколько рейсов. Парализовал работу воздушной гавани сильный туман.

Под отмену утром попали сразу четыре рейса. По данным табло аэропорта, два из них, летевших из Москвы, перенаправлены в аэропорт Минвод. Еще один, следовавший в столицу из Ставрополя, совмещен с более поздним рейсом в 14.55.

Воздушная гавань в Минеральных Водах работает в штатном режиме.

Ранее синоптики прогнозировали резкое ухудшение погоды в Ставрополе. После теплых дней, которые длились все праздники, в городе ожидается снег. Столбик термометра опуститься до -1 градуса.