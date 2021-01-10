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10.01.2021 12:31
Рубрика: Происшествия

Аэропорт Ставрополя отменил рейсы из-за непогоды

Текст: Роман Кияшко (Ставрополь)

Международный аэропорт Ставрополь отменил несколько рейсов. Парализовал работу воздушной гавани сильный туман.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Под отмену утром попали сразу четыре рейса. По данным табло аэропорта, два из них, летевших из Москвы, перенаправлены в аэропорт Минвод. Еще один, следовавший в столицу из Ставрополя, совмещен с более поздним рейсом в 14.55.

Воздушная гавань в Минеральных Водах работает в штатном режиме.

Ранее синоптики прогнозировали резкое ухудшение погоды в Ставрополе. После теплых дней, которые длились все праздники, в городе ожидается снег. Столбик термометра опуститься до -1 градуса.

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