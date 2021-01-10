В КБР четырех женщин задержали за мошенничество 120 млн рублей

В Кабардино-Балкарии задержали четырех жительниц республики, которых подозревают в мошенничестве на крупную сумму денег. Об этом в воскресенье сообщили в министерстве внутренних дел по КБР.

Всего с жалобами в полицию обратилось около 600 жителей республики. Предварительная сумма ущерба составила более 120 миллионов рублей.

Все подозреваемые, которым от 28 до 34 лет, проживают в Кабардино-Балкарии. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям 159 УК РФ "Мошенничество" и 172.2 УК РФ "Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества".

Что именно совершили задержанные, в сообщении МВД не уточняется. Предположительно, речь идет о финансовой пирамиде, которую активно обсуждали в республике в минувшем году. Ее участникам предлагали вкладываться в покупку медицинской техники под высокий процент. Деньги следовало переводить на индивидуальные счета и банковские карты. Но проценты, как и переведенные средства, вкладчики не получили.