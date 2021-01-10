Чем удивил зрителей фестиваль "Радуга"

Новости

На выборах президента Киргизии побеждает Садыр Жапаров 17:44
В Краснодаре из-за снегопада ограничили посадку и вылет авиарейсов 17:00
Олег Иванов покидает "Ахмат" 16:59
Зрители назвали лучшие фильмы и сериалы 2020 года 16:54
Пилоты "Камаз-мастер" заняли весь подиум на седьмом этапе "Дакара" 16:51
Разбившийся в Индонезии Boeing попал в грозовой фронт 16:51
В Швейцарии новобранцы начнут военную подготовку с "удаленки" 16:39
Российские саночники выиграли эстафету на чемпионате Европы 16:29
Референдум в Киргизии признан состоявшимся 16:18
Врач посоветовала эффективные методы борьбы со стрессом 16:15
Финал Кубка России по фигурному катанию может быть перенесен в Москву 16:10
В Москве задержан виновник ДТП с тюбингом 16:05
Опубликовано видео победного финиша российских биатлонистов в Оберхофе 16:00
Жена лежащего в реанимации Грачевского рассказала о его состоянии 15:48
Собянин: Более 10 тысяч москвичей сдали плазму для больных коронавирусом 15:45
Пушков назвал три проблемы, с которыми Россия столкнется в 2021 году 15:35
Актер из "Интернов" Сергей Попов подрался с худруком театра 15:28
Двух петербуржцев задержали за попытку сорвать ночной рейд по барам 15:18
Правительство планирует внести в Госдуму в 2021 году 153 законопроекта 15:17
В Москве появилось 500 "умных" перекрестков 15:13
Более 80 процентов японцев выступают против проведения Олимпиады 14:57
В Москве ребенок врезался в дерево на тюбинге 14:55
В ВВО осваивают вертолет-постановщик помех Ми-8МТПР-1 14:50
После пожара в Тюменской области проверят все дома престарелых 14:50
Школы и колледжи Подмосковья выходят с каникул на очное обучение 14:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
Экзамен на права будут принимать по-новому
Экзамен на права будут принимать по-новому
10.01.2021 17:08
Рубрика: Культура

Чем удивил зрителей фестиваль "Радуга"

Текст: Елена Юринская
В этом году фестиваль, обычно проходивший в веселом мае, из-за COVID-19 был перенесен и, потеряв по дороге три спектакля, чудом состоялся, хоть и в темном декабре. Радости собравшихся в гостеприимном ТЮЗе им. Брянцева не было предела. Истосковавшись по живому, а не цифровому театру артисты, критики и публика воодушевленно стекались на бывший Семеновский плац и горячо обсуждали увиденное. А видеть было что.
Фото: Наталья Кореновская/пресс-служба фестиваля "Радуга" Фото: Наталья Кореновская/пресс-служба фестиваля "Радуга"
Фото: Наталья Кореновская/пресс-служба фестиваля "Радуга"

Лишившись своей традиционной международной программы, фестиваль смог собрать интереснейшую панораму современного российского театра. Спектакли из Воронежа, Красноярска, Твери, Иванова, Казани, Москвы и Петербурга сложили картину одновременно яркую и мрачную.

Фото: Лена Балакирева/ пресс-служба ММДМ
В Доме музыки откроется Московский Рождественский фестиваль

Открылся фестиваль спектаклем Михаила Бычкова и его Камерного театра (Воронеж) "Женитьба Бальзаминова". В нем (в духе нашего времени и социологически точно) инфантильный Мишенька, чтобы попасть к своей возлюбленной, превращается из башмачника в сантехника, Лукьян Лукьянович грозится уехать не на Кавказ, а на Донбасс, а жители купеческого Замоскворечья толпятся где-то в новой Москве (художник Николай Симонов). Сам Бычков так рассказывает в одном из интервью о своем замысле: "… если открыть текст Александра Островского, то можно убедиться, что инфантилизм и вера в удачу - значимая часть национального характера, национального мышления. И я даже не уверен, что она связана с половыми признаками. Сегодняшние девочки, которые смотрят на мир через инстаграм и ждут принца на белом "Мерседесе", - те же Бальзаминовы. Просто одно дело, когда в стране веками действует принцип: если будешь добросовестно трудиться, будешь честен, законопослушен, то постепенно повысишь свой социальный статус, станешь богаче и твоим детям достанется то, что ты наработал за жизнь. А когда живешь в стране не только с непредсказуемым будущим, но и с непредсказуемым прошлым, когда в последнюю очередь работает такая вещь, как закон, когда нельзя быть уверенным ни в чем, то и получается, что в значительной степени "ваше благородие госпожа удача" становится чуть ли не единственной возможностью подняться в жизни и обрести желаемое".

Актеры играют захватывающе, в том числе - благодаря эстетике видео и кино. Кино здесь - мир мечты, а крупные планы на видеопроекциях - мир реальности. Между этими мирами и размещается презренное, смешное, нелепое и трогательное театральное "замоскворечье" Михаила Бычкова.

Право поиграть с классическим текстом присвоил себе еще один спектакль из Воронежа - "Двенадцатая ночь" независимого Никитинского театра в постановке Юрия Муравицкого. Их игра безудержна и принципиально театральна. С самого начала публике предлагается выбрать тех актеров, которые именно сегодня и сейчас будут играть тех или иных персонажей (это значит, что все они знают весь текст пьесы). И они это делают если не всегда остро и парадоксально, то почти всегда легко и обаятельно, а музыка, которую они сами тут же и исполняют, придает всему действию бравурную радость. И даже если ее не удавалось легко выдерживать все три часа действия, спектакль все равно остался одним из самых радостных событий фестиваля.

Еще один хит классической русской драматургии, но с гораздо более трудной судьбой - пьеса Сухово-Кобылина "Смерть Тарелкина", поставленная в красноярском Театре драмы им. Пушкина режиссером Олегом Рыбкиным. В его образном поле невольно проявляется память о спектакле Мейерхольда 1922 года, в котором Тарелкин был буффонной вариацией важнейшей для режиссера темы игры с судьбой и смертью. Но в красноярском спектакле просвечивает и память о другом "Тарелкине" в постановке Петра Фоменко в театре им. Маяковского. Именно после этого остросоциального и метафизически мрачного спектакля с Тарелкиным-Алексеем Эйбоженко Фоменко на несколько лет был отлучен от профессии. Памяти учителя Олег Рыбкин и посвятил свой спектакль. Признанный знаток польского модернизма и интеллектуальной немецкой драмы, эстет и затейник, Рыбкин здесь оказывается во власти каких-то бессознательных, диких, анархических энергий, с трудом справляясь с отчаянной русской фантасмагорией, с беспредельщиной главного отечественного трагифарса.

Режиссер сочинил вместе с художником Александром Моховым пространство современное (облезлая масляная краска социалистических залов ожиданий напоминает спектакли Кристина Люпы) и одновременно архаически-театральное. Здесь Брандахлыстова оказалась огромной, на ходулях, "бабой на чайник" (Георгий Дмитриев играет еще и Качалу), и повсеместно проступали образы вурдалаков (за работу художника по костюмам "Золотой маской была отмечена Фагиля Сельская). Сергей Селеменев играл Тарелкина странным, очень сложным типом, одновременно жертвой, давно забывшей о своих притязаниях, и печальным мудрецом Экклезиаста, и тюремным шутом. В этом мерцании - весь ужас его персонажа. Но скорей всего в мире этого спектакля - все зэки, и перед нами какой-то мужской лагерный театр.

Фото: Виктор Васильев/ГДМТ "Зазеркалье"
В театре "Зазеркалье" прошла премьера "Свадьбы Фигаро"

Под занавес фестиваля была показана последняя премьера петербургского ТЮЗа - "Мещане" в постановке Елизаветы Бондарь. Она тоже переделала пьесу Горького о вражде трех поколений семьи Бессеменовых. Сергей Давыдов, сохранив всех сюжетные линии пьесы, добавил к ним дневниковые откровения современных детей и родителей. Елизавета Бондарь предлагает не только игру времен, но и игру стилей. У нее театра эпохи "позорного десятилетия", декаданса, иронически переосмысляется и перекликается со современным, дом купца Бессеменова становится музейной экспозицией, а его обитатели-призраки ведут диалог с сегодняшними нами.

Кроме того, в программе двадцать первого фестиваля "Радуга" были показаны пушкинская "Пиковая дама" в Краснодарском театре драмы имени Горького (режиссер Константин Солдатов). Еще один молодой участник "Радуги" - режиссер Артем Устинов поставил в сухумском Русском театре драмы имени Фазиля Искандера "Электру" по трагедиям Софокла и Еврипида и философским трактатам Платона.

Небольшой драматический театр (Петербург) показал шекспировскую трагедию "Король Лир" в постановке Льва Эренбурга. Денис Хуснияров представил "Грозу" (Драматический театр, Иваново).

В регионах Культура Театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Гид-парк

Главное сегодня

Путин и Макрон обсудили предстоящие в Москве переговоры по Карабаху
Меняются правила контроля сделок с недвижимостью и снятия наличных
Пушков назвал три проблемы, с которыми Россия столкнется в 2021 году
В России начал действовать новый штраф для автомобилистов
Журналист Bloomberg рассказал о преимуществах вакцины "Спутник V"
Отечественные музейные блокбастеры 2021 года
Главные гастроли и рок-премьеры 2021 года