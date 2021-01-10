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10.01.2021 11:22
Рубрика: Происшествия

Под Гатчиной отец с ребенком пострадали при взрыве газового баллона

Текст: Вера Черенева

В деревне Грязно Гатчинского района Ленинградской области в частном доме взорвался газовый баллон. С места происшествия госпитализировали трехлетнюю девочку и ее 41-летнего отца.

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Как сообщает Следственный комитет по Ленобласти, пострадавшие получили ожоги. Ведомство начало проверку всех обстоятельств случившегося. Выясняется, исправен ли был баллон и правильно ли он эксплуатировался.

Проблема газовых баллонов стоит в регионе довольно остро. В частном секторе их активно используют, зачастую не обращая внимания на их срок годности и состояние. Кроме того, далеко не на всех газовых заправках проводится диагностика баллонов, и иногда газом наполняют даже такие емкости, которые эксплуатировать опасно для жизни.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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