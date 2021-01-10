Под Псковом при пожаре в частном доме погибли четыре человека

В Великолукском районе Псковской области в пожаре погибли четыре человека. Трагедия произошла в частном доме.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного почти в 11 часов прошедшего вечера, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Ликвидировать возгорание в деревне Еремкино отправились 13 пожарных и четыре единицы техники. С огнем на площади 48 квадратных метров справились быстро. Но людей - двое мужчин и две женщины - спасти не удалось. Их тела обнаружили в процессе устранения последствий пожара.

Предположительная версия случившегося - халатное отношение к отопительным устройствам.