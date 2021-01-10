В Петербурге полицейские поймали девочку, сброшенную из окна при пожаре

В Петербурге при пожаре в многоэтажке полицейские спасли трехлетнюю девочку.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу Ленинградской области, полицейские первыми оказались на месте пожара. Горела квартира на втором этаже, в парадной стоял дым. Кто-то из соседей успел покинуть дом, кто-то остался в квартирах.

Жители рассказали полицейским, что в одной из квартир находится трехлетняя девочка, ей стало плохо от угарного газа. Но вынести ее на улицу в тот момент было невозможно.

Тогда полицейские приняли решение поймать ребенка. Сотрудники полиции развернули под окном плед, крепко его держали, родственники максимально аккуратно сбросили ребенка.

Полицейские поймали девочку и передали ее прибывшим на место врачам. Вскоре спасатели эвакуировали из квартиры остальных жильцов.