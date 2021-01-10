Худрук Кубанского казачьего хора провел виртуальные мастер-классы

Этот новый год впервые за последние десятилетия начался в Краснодаре без рождественских концертов Кубанского казачьего хора. Из-за пандемии отменены все выступления. Но не в интернете.

На официальном сайте хора выложены записи этих красочных, ярких концертов - с народными обрядами, песнопениями и колядками. Здесь же - дает видео-уроки художественный руководитель хора Виктор Захарченко. "Казачий маэстро", как зовут его на Кубани, с первого ряда зрительного зала ведет этот необычный урок. Один из мастер-классов он посвятил произведениям военных лет. Они занимают особое место и в творчестве хора, и в личной судьбе худрука.

Наш разговор с Виктором Гавриловичем состоялся после тревожной информации, что руководитель Кубанского казачьего хора подхватил коронавирус. "Нет, - успокоил Захарченко, - У меня действительно поднималась температура. Сдал тест - результат отрицательный. Дня через четыре прошли все симптомы, и я снова приступил к работе".

Как вам работается в режиме самоизоляции, Виктор Гаврилович?

Виктор Захарченко: На создание новых музыкальных произведений это никак не повлияло, даже, наверное, наоборот - больше их сочинил. Ведь музыка всегда со мной, я ее постоянно слышу.

Долго сидеть за столом, а тем более отлеживать бока на диване никогда не любил, предпочитаю ходить, причем делаю это, как правило, с шагомером.

Безусловно, мы, артисты, тоскуем по зрителям, по их улыбкам, по ответной реакции, которая всегда идет из зала на сцену. Однако все прекрасно понимают, что наше расставание - явление временное, и мы непременно скоро вновь встретимся.

А пока приходится общаться в виртуальном режиме?

Виктор Захарченко: Да. Обрадовался, когда узнал, сколько просмотров набрали мои мастер-классы.

А буквально на днях записали юбилейную программу, посвященную 75-летию Победы. Записывали ее пятью камерами, хорошо получилось. Эту программу тоже выкладываем и на официальный сайт Кубанского казачьего хора, и в интернете. Сделали это по просьбе зрителей, которые нам постоянно звонят и пишут.

Безусловно, сейчас очень выручают все эти онлайн-технологии. Но, чтобы песня шла от сердца к сердцу, ее надо слушать глаза в глаза.

У всех наших песен особая энергетика. Как известно, казачьи линии на тысячи километров шли по рубежам России - от Черного моря и до Тихого океана. Казаки были и воины, и пахари. Живым щитом России, много времени проводили в боях и походах. Потому-то и казачьи песни насыщены активной ритмикой, в них сильно героическое начало, чувствуется готовность постоять за Отечество, за землю, за веру. Это идет от сердца и, как генетический код, сохранено в казачьих песнях.

Наступивший год для вас юбилейный: 14 октября Кубанскому казачьему хору исполнится 210 лет. Как отмечать собираетесь?

Виктор Захарченко: Мы старейший российский профессиональный коллектив, созданный даже раньше Большого театра. Безусловно, хор является национальным достоянием. И под знаком юбилея пройдет весь этот год.

Уже начали работу над новой программой, которую, надеюсь, вживую услышат наши зрители не только здесь, в Краснодаре, но и в Москве, и в других российских городах. Верю, что мы преодолеем выпавшее на нашу долю испытание. Все в этом мире не случайно нам дано. Болезнь заставила многое переосмыслить, отказаться от мнимых ценностей, поменять жизненные приоритеты. Это очень важно. Поэтому я смотрю в будущее с оптимизмом.

Посмотреть мастер-классы Виктора Захарченко можно здесь и здесь.