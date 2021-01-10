В минувшие выходные горнолыжные курорты покидали туристы, которые приезжали на новогодние каникулы. Отличился прежде всего Сочи. "Нереально безумные, километровые очереди к стойкам регистрации", - написал один из туристов на своей странице в Instagram и дополнил свой комментарий видео, на котором заметно, что очередь в аэропорту Сочи начинается еще далеко на улице. При этом как минимум половина туристов не надевают масок, а о соблюдении социальной дистанции вообще нет речи. Корреспонденты "РГ" изучили обстановку в аэропортах и узнали настроение отдыхающих.

В очередях к стойкам регистрации далеко не все были в масках, а о соблюдении социальной дистанции можно было только вспоминать. Фото: renat_karchaa@instagram

Как объяснили в пресс-службе аэропорта Сочи, скопление пассажиров наблюдалось кратковременно - в течение трех часов и связано оно было с залповым подвозом туристов на автобусах туроператоров под чартерные рейсы.

Кроме того, очереди из автомобилей в выходные наблюдались и на выезде из города. Вместе с тем отдыхающие жаловались и на резко подскочившие цены на авиабилеты. Буквально в плену отдыха оказались те, кто не купил сразу билет в обратную сторону.

- Если раньше билет из Сочи в Москву стоил примерно три тысячи, то сейчас цены подскочили раза в три, - объяснил один из отдыхающих. - А не у всех после отдыха остались лишние средства.

Мне это столпотворение напомнило ситуацию у канатных дорог в начале открытия сезона, приходилось часами ждать очередь. Приезжал к семи часам утра, хотя канатка открывается в девять, - рассказывает Михаил Якименко, который переехал в Краснодарский край из Кемеровской области специально из-за Кавказских гор. - К счастью, длинные очереди были недолго. Мне все понравилось, я доволен отдыхом.

"К счастью, длинные очереди были недолго. Мне все понравилось, и я доволен отдыхом"

Точное количество туристов на трассах пока не сообщается. Непонятно, из-за коммерческой тайны или пандемии. Хотя на горных курортах действуют ограничения, это вовсе не омрачило праздничного настроения гостей.

Уроженка Пермского края Наталья Валиханова с мужем и детьми приехали в Сочи на машине из Санкт-Петербурга и сразу поспешили в горы открывать зимний сезон.

- Это просто зимняя сказка! - не сдерживает эмоций Наталья. - Какая красота вокруг, вы только посмотрите! Из-за большой любви к катанию и закрытия европейских курортов многим пришлось прилететь в Сочи, но они не пожалели, даже, наоборот, с удовольствием открыли для себя много нового и интересного.

По данным сочинских властей, в праздничную десятидневку город посетили около 270 тысяч туристов - как следствие, с повышенной нагрузкой пришлось работать транспортному комплексу курорта. Кстати, по официальным данным, случаев заболевания коронавирусом среди отдыхающих не зарегистрировано.

Многие любители горных лыж и сноубординга из Москвы и других центральных регионов впервые выбрали снежную Сибирь. Сейчас отдых в солнечной и морозной Горной Шории в самом разгаре. Восемь десятков гостиниц и гостевых домов, более 56 километров снежных трасс, восемнадцать подъемников - вот лишь самые основные объекты курортной инфраструктуры, которая нынче загружена по полной. Завсегдатаи отмечают, что в этом сезоне в Шерегеше повышенный спрос не только на горнолыжную и прочую курортную инфраструктуру, но и другие услуги. Так, например, к услугам гостей погружения в ледяную купель в специальном гидрокостюме, снегоходные и вертолетные экскурсии, подъем на воздушном шаре, катание на собачьих упряжках, ужин с экзотическим меню в ресторане на горной вершине.

Курорт Эльбрус на праздники тоже был полон туристами.

- Приехала с мужем и двумя детьми 31 декабря, - рассказала туристка из Ставрополя Оксана Гордеева. - Праздник встретили замечательно - при гостинице была вечеринка, правда, только до 11 часов. Потом пошли прогуляться, везде фейерверки, очень красиво.

Переполненными оказались не только отели, но и вершина Эльбруса. Некоторые экстремалы встретили 2021 год на высоте 5642 метра над уровнем моря.

Цены на билеты из Сочи в Москву подскочили раза в три. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Компетентно

Александр Горелов, заместитель директора по научной работе НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН:

- После длительных выходных возвращение в рабочие и учебные коллективы ожидаемо может повысить заболеваемость коронавирусной инфекцией. Это обычное явление, в Европе после рождественских каникул мы также видим рост числа заболевших.

Скопления людей в аэропортах, понятно, тоже могут этому способствовать. Хотя поток пассажиров и проверяют, чтобы выявить возможных носителей коронавируса, но, конечно, аэропорты, вокзалы, как и любые многолюдные места, - это зоны с повышенным риском заразиться.

Кроме того, возвращение в офисы, учебные аудитории тоже приводит к увеличению контактов, происходит обмен вирусной информацией. Обычно мы наблюдаем увеличение числа заболевших примерно через две недели - это связано с инкубационным периодом коронавирусной инфекции. Мы это уже наблюдали в сентябре, когда многие вернулись в офисы с дистанционной работы, а дети и студенты приступили к очной учебе. Волнообразные колебания при распространении инфекции - это стандартная картина. Популяционный иммунитет в стране только формируется. По официальным данным, переболело 3,4 миллиона человек, привилось пока втрое меньше, а население страны - около 144,5 миллиона. Вот почему мы не устаем напоминать: очень важно соблюдать правила эпидемиологической безопасности - обязательно носить маски, при общении соблюдать дистанцию и по возможности сокращать количество контактов.

Это, к слову, универсальное правило для снижения распространения всех респираторных инфекций. Сейчас в 40 регионах превышен эпидемический порог по ОРВИ - в основном циркулируют аденовирусы, парагрипп, респираторно-синцитиальный вирус. А вот с гриппом у нас пока абсолютно спокойно.

Подготовила Ирина Невинная