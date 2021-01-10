В Краснодаре из-за снегопада ограничили посадку и вылет авиарейсов

Аэропорт Краснодара временно ограничил работу. Причиной тому стал сильнейший снегопад.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе воздушной гавани, задержан вылет 21 рейса, 10 самолетов отправлены на запасные аэродромы.

Напомним, на столицу Кубани обрушился сильный снегопад, который парализовал работу аэропорта. Непогода длится уже несколько часов, и специальная техника не справляется с расчисткой перрона и взлетной полосы.

По данным синоптиков, в Краснодарском крае прогнозируется ухудшение погодных условий: ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, а также гололед и ухудшение видимости на дорогах.