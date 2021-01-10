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10.01.2021 17:00
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре из-за снегопада ограничили посадку и вылет авиарейсов

Текст: Роман Кияшко

Аэропорт Краснодара временно ограничил работу. Причиной тому стал сильнейший снегопад.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Мощный снегопад парализовал работу аэропорта Краснодара

Как сообщили "РГ" в пресс-службе воздушной гавани, задержан вылет 21 рейса, 10 самолетов отправлены на запасные аэродромы.

Напомним, на столицу Кубани обрушился сильный снегопад, который парализовал работу аэропорта. Непогода длится уже несколько часов, и специальная техника не справляется с расчисткой перрона и взлетной полосы.

По данным синоптиков, в Краснодарском крае прогнозируется ухудшение погодных условий: ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, а также гололед и ухудшение видимости на дорогах.

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