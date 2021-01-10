Спасатели предупредили о резком ухудшении погоды на Кубани

На большей территории Краснодарского края прогнозируется значительное ухудшение погодных условий. Жители и гости Кубани могут столкнуться с целым перечнем рисков, среди которых - сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, гололед и ухудшение видимости на дорогах. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

- В первую очередь непогода коснется Черноморского побережья и горных районов. Обращаем внимание на Туапсинский район, город Сочи, Апшеронский, Мостовской, Лабинский и другие районы края, - цитирует пресс-служба ведомства начальника Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) краевого управления Павла Иванова.

По информации мэрии Сочи, на горнолыжных курортах Красной Поляны (на высоте выше 1000 метров над уровнем моря), где по-прежнему находятся тысячи отдыхающих, сохраняется слабая лавиноопасность. Все городские службы переведены в усиленный режим работы. В Краснополянском поселковом округе подготовлена необходимая техника для расчистки дорог, а также противогололедные реагенты.

По словам главы начальника ЦУКС края, органы управления, силы и средства во всех районах продолжают функционировать в режиме повышенной готовности, организована работа оперативного штаба и оперативных групп. Также ведется космический мониторинг складывающейся ситуации.

Кстати

МЧС России рекомендует проявлять бдительность, соблюдать меры пожарной безопасности, соблюдать правила дорожного движения. Единый телефон пожарных и спасателей - "01", с мобильных - "101".