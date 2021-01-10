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10.01.2021 22:33
Рубрика: Происшествия

Оставили в огне

В нелегальном доме престарелых в Тюменской области пожар унес жизни семи человек
Текст: Анатолий Меньшиков (Тюмень)
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8352)
Хозяйка нелегального частного хостела для пожилых людей задержана и дает показания. Расследование уголовного дела взял под особый контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.
По свидетельству очевидцев, источником распространения огня стала загоревшаяся изнутри баня. Фото: МЧС России/ ТАСС По свидетельству очевидцев, источником распространения огня стала загоревшаяся изнутри баня. Фото: МЧС России/ ТАСС
По свидетельству очевидцев, источником распространения огня стала загоревшаяся изнутри баня. Фото: МЧС России/ ТАСС

Трагедия произошла в большом (с населением около 19 тысяч человек) поселке Боровский 9 января. В субботу, традиционный помывочный день, здесь растопили баню, и, по свидетельствам очевидцев, именно она, загоревшись изнутри, стала источником распространения огня. К счастью, в ней никого не было, зато в доме в это время находились девять постояльцев. В живых из них остались только двое.

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС
После пожара в Тюменской области проверят все дома престарелых

Ключевой свидетель - живущий неподалеку молодой человек Иван Молоков - считает, что спасти можно было всех. Заметив клубы черного дыма, парень поспешил с товарищем к соседнему дому. По словам Ивана, его хозяйку Ольгу он встретил во дворе и спросил, есть ли кто в помещениях. Однако внятно она пояснить ничего не могла.

К удивлению, входная дверь оказалась запертой. Молодые люди все-таки сумели проникнуть в близкие ко входу помещения, вынесли из них двух пожилых женщин и спросили у них, есть ли кто-то еще на верхнем этаже? Последовал отрицательный ответ. Иван считает, что до того момента, когда особняк охватило пламя, имелись шансы эвакуировать других людей, в силу своей немощи оказавшихся неспособными спастись самостоятельно. Но, увы, они отравились угарным газом...

Прибывшие пожарные расчеты, по информации регионального управления МЧС, ближе к 18.00 возгорание локализовали, а к 19.00 ликвидировали его. Одну из двух выживших женщин госпитализировали с травмами. Вместе с тем были обнаружены тела семи погибших - четверых мужчин и трех женщин. Личности жертв пожара установлены, их возраст колеблется от 61 года до 83 лет.

Родственники и близкие некоторых погибших подтверждают, что доверились хозяйке хостела, ежемесячно перечисляли за услугу энную сумму и претензий к ней в общем-то не имели.

Более чем странное поведение предпринимательницы в кризисный для постояльцев момент может объясняться разве что страхом разоблачения, совмещенным с растерянностью.

Представители местных органов соцобеспечения и департамента здравоохранения говорят, что о существовании в пригородном поселке нелегального пансионата власти не знали.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
Хозяйку тюменского дома престарелых задержали после гибели 7 человек

Губернатор области Александр Моор отреагировал на ЧП на своей страничке в соцсети так: "Я беру расследование причин пожара на личный контроль. Вместе с правоохранительными органами мы установим виновных. Они ответят по закону".

Сначала уголовное дело было заведено по статье 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. А затем дополнительно квалифицировано по части третьей статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, изымают документацию, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Остается добавить, что прокуратура Тюменской области после пожара в пансионате проведет проверки во всех домах, где круглосуточно содержатся пожилые люди и инвалиды.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

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