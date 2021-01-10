Россиянка Юлия Ступак стала второй по итогам "Тур де Ски"

Россиянка Юлия Ступак по итогам "Тур де Ски" завоевала второе место, уступив американке Джессике Диггинс.

В воскресенье в горах Италии завершилась многодневная лыжная гонка "Тур де Ски". Первыми на старт вышли женщины, которым предстояло преодолеть гонку на 10 км. Причем почти вся трасса проходила на подъем, а максимальный уклон достигал 44 градуса.

Перед заключительным этапом уверенно лидировала американка Джессика Диггинс, которая выигрывала у шедшей на второй позиции россиянки Юлии Ступак. Впрочем, учитывая все особенности трассы, заранее отдавать награды было бы неправильно.

Но ход гонки показал, что лидировавшая американка не оставила соперницам шанса. На рывок решилась представительница Швеции Эбба Андерссон, претендовавшая на место на подиуме в общем зачете. Но Диггинс и Ступак не позволили ей оторваться. Позже россиянка все же отстала от американки, но отрыв от шведки позволял рассчитывать на то, что удастся удержать вторую позицию.

В итоге Андрессон гонку выиграла, Диггинс стала второй, а Ступак - четвертой. Но в общем зачете именно россиянка многодневки стала серебряным призером. Андерссон благодаря своему успеху стала третьей, а еще одна россиянка Татьяна Сорина в общем зачете стала четвертой.