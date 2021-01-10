Россиянка Иванова выиграла ЧЕ по санному спорту

Российская спортсменка Татьяна Иванова выиграла чемпионат Европы по санному спорту. В воскресенье в латвийской Сигулде завершается чемпионат Европы по санному спорту.

В соревнованиях среди женщин победу завоевала представительница России Татьяна Иванова. Для нее эта победа стала пятой в соревнованиях среди одиночниц.

По сумме заездов она сумела опередить спортсменку из Германии Натали Гайзенбергер. Бронзовые медали достались ещё одной россиянке Виктории Демченко.

Днем ранее в соревнованиях мужчин-одиночников сборная России осталась без наград.