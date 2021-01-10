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10.01.2021 22:07
Рубрика: Общество

Российские тесты на COVID-19 "распознают" и британский штамм

Текст: Алексей Дуэль

Российские ПЦР-тесты на коронавирус выявляют, в том числе, и британский штамм COVID-19. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".

Анна Попова назвала профессии, больше других подверженные COVID-19

Также Анна Попова уверила, что зарегистрированные в России вакцины защищают и от этой разновидности коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что у одного из вернувшихся из Великобритании россиян был обнаружен британский штамм COVID-19. По данным медиков, одна из особенностей этой вариации вируса - быстрое распространение. Вероятность заразиться этой разновидностью, по оценкам исследователей, на 70% выше, чем в случае с обычным штаммом вируса. При этом данных, свидетельствующих о большей опасности для здоровья "британского" коронавируса, не обнаружено.

Общество Наука Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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