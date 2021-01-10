Как российские туристы встречают Новый год в Гаграх

Утром позвонил Серега.

- А поехали Новый год встречать в Гагры! Молодость вспомним. К тому же смотрел прогноз погоды: там купаются! Сядем на машину и через 20 часов уже там. Как раз к новогоднему столу.

Мне так хотелось уехать из четырех стен режима повышенной готовности и московской слякоти, что я немедля согласился.

По нынешним временам путешествие на машине самое безопасное. Тем более, что платные дороги на трассе "Дон" едва ли не лучшие в России. Правда вот цена… 1500 рублей в одну сторону. Да бензин 7000. Но если едешь вдвоем, то машина бьет и самолет и поезд и пароход.

Мы успели проскочить абхазскую границу еще засветло. Многим автотуристам пришлось встречать Новый год на таможне. Шампанское из дьюти-фри не сильно скрасило праздник.

Мы подняли бокалы ровно в 12 на плоской крыше особнячка на самой окраине Гагры. Только выстрелила пробка, как отовсюду на нас обрушилась канонада. Это были не только шутихи и петарды. Очереди из "калаша" ни с чем не спутать. С 1 марта здесь вступает в силу закон "Об оружии". По нему узаконят владение боевым оружием, но взамен соберут его на отстрел и гильзы зарегистрируют. Разумно.

Потом мы пошли на море. Там на пляже стояли несколько джипов с московскими номерами. В свете фар кто-то плавал в ласковом, но холодном Черном море. Купальщикам тут же подносили. Поднесли и нам. Рапортую: Новый год я встретил так, что до сих пор распространяется тепло от дружеских тостов с пожеланиями добра и здоровья.

Гагру основал в 1902 году принц Ольденбургский как игорный кластер и модный курорт. Сюда даже дилижансы из Ялты ходили. Поиграл там - спусти выигрыш здесь. Принц высадил пальмы и завез саженцы мандаринов. Если бы не он - не видать нам маленькие солнца на новогоднем столе.

Да и у нас в огороде они просвечивали через густую листву. Идешь через сад, срываешь прямо с ветки. Я таких мандаринов никогда не ел. Сочные, сладкие и без косточек. А на рынке цена упала до 20 рублей за кило. Дешевле картошки!

Моего друга Сережу манили горы. Когда-то после окончания школы мы в этих местах ходили в поход. Вот он и отправился ностальгировать на гору Мамзышку. Пешком. К вечеру мы заволновались. Нет Сережи. Тут он приходит весь оборванный и в крови. Бандиты? Просто Сережа заблудился и упал в заросли ежевики. Это похуже колючей проволоки. Понял, что не выбраться самому. А ночью в горах и волки шастают, да и замерзнуть можно насмерть. Хорошо телефон был. Дежурная по МЧС Инесса несколько часов поддерживала его добрыми словами и координировала спасательный отряд. Целых 8 человек вырубали его из кустов. На следующий день, выковырнув последнюю колючку, он отправился к ней с коробкой конфет и бутылкой лучшего Абхазского шампанского. Там такой благодарности не ожидали. Туристов спасают пачками, а вот кто бы пришел с конфетами… Собрался весь коллектив. Угостили бесподобным кофе. Молодцы ребята!

На озеро Рица - визитную карточку Абхазии - мы не поехали. Глянули в Интернете на многокилометровые пробки и пожалели времени. Тут собрались все регионы России. Нижний Новгород, Питер, Екатеринбург и даже… Саха-Якутия! Такого наплыва туристов Абхазия не знала даже летом, когда внешние границы были закрыты и народ ринулся на наши курорты.

…Тетушка Ануш на импровизированном прилавке села Лыхны - древней столице Абхазии - сияет, как ее мандарины. Мелкобуржуазный бизнес пошел в гору. Турист с радостью выкладывает целых 50 рублей за куст благородного лавра. В московском магазине за такие деньги можно купить лишь пакетик лаврушки. Не знают туристы, что эта самая лаврушка работает живыми оградами вдоль улиц. Рви - не хочу.

Крохотный Лыхненский храм вот-вот разорвется от туристов. Одна группа непрерывно сменяет другую. Толчея у входа. Один заученный текст про какой-то там век. Экскурсоводы воспряли. Адгур зарабатывает по 20 тысяч рублей в день! Правда, праздники кончатся и заработкам конец.

Иногда в Гаграх отключают свет. И дело тут не в изношенных сетях и не в продаже киловатт на сторону, хотя и такое бывает. Абхазия - это самая крупная майнинговая ферма на постсоветском пространстве. ИнгуриГЭС вырабатывает энергии с достатком.

Законодательство еще советское. Тогда о криптовалютах и не могли мечтать. День и ночь тарахтят фермы, вырабатывая биткоины для своих хозяев. А страдает население. Все лимиты исчерпаны. На Новый год, чтобы обеспечить российских туристов теплом, водой и светом, пришлось обращаться к России. Та не отказала.

В Новом Афоне я не смог припарковать машину у знаменитой хачапурной. Она напротив озера с белоснежными лебедями и славится на всю республику хачапурами "лодочка". Секрет успеха прост. Печь на дровах и тут не жалеют сыра. Он просто вытекает из румяной "лодочки". Я поругался в очереди. Женщина орала:

- Я тут 45 минут жду! Куда лезешь???

- А я час. Просто отходил. Вон мужчина в кепке подтвердит!

К Новоафонскому водопаду толчея. Туристы спорят до одури: где мощи Апостола Симона Канонита: в Англии или здесь? Экскурсоводы защищают свой хлеб. А то кто приедет на святую могилку?

Не только Святой отметился в этих местах. И дьяволу нашлось здесь место. Я про дачи Сталина. Их тут 5 или даже 6. Любил тиран Абхазию. Но самая обожаемая в поселке Холодная речка под Гаграми. Неприметный зеленый домик под пушистыми соснами. Внизу море играет бликами. Сталин боялся купаться в море. Вдруг утопят английские шпионы. Поэтому в ванной было три крана. Горячая, холодная и… морская. За каких-то 250 рублей охрана госсобственности Абхазии втихаря пропустит тебя на территорию. А в дом надо еще 400. Но при этом можно поваляться в кровати Сталина. Прямо в ботинках. Я повалялся.

А в 60-х здесь восстанавливались после полетов наши первые космонавты. Сосновый и морской воздух. Море, солнце. Вечером танцы или кино. Благодать. Как в пионерлагере. И охрана сталинская. Ни одна английская мышь не проскочит.

Выхожу на наш пляж. Улица Чанба упирается в него. Справа на горизонте белеет купол сочинского олимпийского стадиона. Слева корпуса сосновой Пицунды. Пешком туда можно дойти за час. Чайки кружатся в поисках наживы. И ни души. Вся туристическая толпа до нашей деревни не доезжает. Тут можно сидеть, поигрывая песочком, до скончания века. Но солнце заходит, опаляя все кровавым светом. Подул холодный ветерок. Пора домой. А дома хозяйка из бразильского мяса (тут прямые поставки, 300 рублей кило) замариновала шашлык.

В мангале догорали сухие виноградные лозы. Соединение сочного мяса и огня - это лучшее, что есть на белом свете. Каждый пожарный подтвердит, если не увлекаться. А то тут туристы накидали окурков и начались горные пожары. Вертолеты из России прилетали. Вроде, потушили.

Под домашнее вино, под ткемали и хачапури, под негромкий вой дискотеки (наши гуляют на соседней улице) шашлык кажется божественным. А если выйти на веранду, то загадочные звезды зовут в будущее. С Новым годом!