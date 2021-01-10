Рубль может обновить минимумы 2020 года, но есть и другой сценарий

Новости

CNBC: Apple временно удалила приложение Parler из App Store 06:39
Журналист Bloomberg рассказал о преимуществах вакцины "Спутник V" 06:12
Премьер Японии прокомментировал штурм Капитолия 05:45
Индонезийские спасатели обнаружили фрагменты тел в районе крушения Boeing 04:47
CNN: Юристы Джулиани и Дершовиц будут защищать Трампа в случае импичмента 04:23
Военные РФ провели гуманитарную акцию в отдаленном сирийском селе 03:50
Принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от соцсетей 03:31
Клинтон отреагировала на блокировку аккаунта Трампа в Twitter 02:49
В Испании четыре человека стали жертвами непогоды 02:34
Госдеп США отменил все внутренние ограничения на сотрудничество с Тайванем 01:49
Маск заявил о готовности продать все имущество ради колонизации Марса 01:27
Личный врач Папы Римского умер от COVID-19 00:00
Штурмовавшему Капитолий "викингу" предъявили обвинения 09.01.2021
Масштабное отключение электроэнергии произошло в Пакистане 09.01.2021
Владелец найденного у Капитолия пикапа с бомбами предстал перед судом 09.01.2021
"Спартак" близок к приобретению полузащитника из ПСВ 09.01.2021
Месси возглавил список бомбардиров в чемпионате Испании 09.01.2021
Посол Польши на Украине назвал Бандеру идеологом ненависти 09.01.2021
Правительство повысило предельный возраст ректора и проректоров РАНХиГС 09.01.2021
Вспышка COVID-19 произошла в интернате для престарелых под Новгородом 09.01.2021
Половина линий метро Мехико прекратила работу из-за пожара 09.01.2021
За сутки в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 70 военнослужащих 09.01.2021
Назван состав россиян на смешанную эстафету и сингл-микст 09.01.2021
Большунов укрепил свое лидерство в общем зачете Кубка мира 09.01.2021
Журналист Nеw York Times привился "Спутником V" 09.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
Заработали новые важные для россиян законы
Заработали новые важные для россиян законы
10.01.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Рубль может обновить минимумы 2020 года, но есть и другой сценарий

Текст: Георгий Панин
На движение курса рубля в 2021 году будут влиять четыре главных фактора. Специально для "Российской газеты" аналитик ГК "ФИНАМ" Андрей Маслов проанализировал их и дал прогноз по движению валют на 2021 год:
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Во-первых, перечисляет эксперт, это денежно-кредитная и бюджетная политика РФ, объемы валютных интервенций. Последние 1,5 года наблюдалось снижение ключевой процентной ставки, но на последних заседаниях ЦБ было принято решение о сохранении текущего значения в 4,25 процента.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Рост наличных рублей в России обновил рекорд за десять лет

Сможет ли регулятор понизить ставку еще больше? Или это минимально допустимый уровень? В какой момент ЦБ может начать ее повышение, то есть возвращение от мягкой денежно-кредитной политики к нейтральной? От этого многое будет зависеть.

Также на фоне стабилизации нефтяных цен наблюдается постепенное сокращение валютных интервенций регуляторов (ЦБ и Минфина). С начала 2021 года они снизятся еще на 2,9 миллиарда рублей в день за счет окончания программы продажи валюты от сделки по акциям Сбербанка. Таким образом, поддержка российской валюте со стороны регулирующих органов продолжит ослабевать. И это может сыграть отрицательную роль при смене настроений на мировых рынках в худшую сторону.

Во-вторых, это политика в отношении РФ, в частности - со стороны новой администрации избранного президента США Джо Байдена.

Риск новых санкций все еще остается на горизонте. И не стоит пренебрегать рычагами давления на российские корпорации, финансовый и энергетический сектор. Наиболее чувствительными были бы санкции на весь российский госдолг, блокировка долларовых активов и транзакций крупных банков, отключение от SWIFT.

В-третьих, среди факторов, влияющих на курс рубля, по-прежнему остается пандемия COVID-19. Пока мировая эпидемиологическая ситуация, к сожалению, очень далека от удовлетворительной.

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, распространяется по миру, заставляя страны вводить новые ограничения на перемещение и закрывать границы. А вакцинация в мире только началась. И пока продвигается достаточно медленно, что также ставит под сомнение скорое восстановление экономики после пандемии.

Фото: Istock
Страны ОПЕК+ решили остановить рост добычи нефти в феврале-марте

В-четвертых, это, конечно же, нефтяной рынок, как один из ключевых драйверов российской валюты и экономики в целом. Ожидаемое восстановление мирового спроса на нефть - фактор поддержки для нефтяных цен.

Однако предыдущий опыт показывает, что разногласия между странами-участницами сделки ОПЕК+, порой довольно критичны и приводят к прекращению договоренностей. Что негативно влияет на нефтяное ценообразование.

Кроме того, в ушедшем году на рынок нефти вернулась Ливия, нарастившая в ноябре добычу нефти в 2,3 раза. Да и Иран изъявил желание возобновить экспорт черного золота.

Прогноз Андрея Маслова по курсу рубля

В целом, заключает Андрей Маслов, он ожидает все же укрепление российской валюты по мере восстановления мировой экономики.

Фото: iStock
В 2021 году в два раза больше регионов смогут добиться роста экономики

В базовом сценарии, по его прогнозам, курс рубля по отношению к доллару будет находиться преимущественно в диапазоне 69-73, а по отношению к евро - в коридоре 82-86.

Однако при более широком диапазоне цены нефти 40-60 долларов за баррель курс нацвалюты может колебаться в диапазоне 66-76 за доллар и 78-91 за евро.

В случае реализации геополитических и санкционных рисков нельзя исключать, что доллар и евро по отношению к рублю могут обновить свои максимумы 2020 года и превысить отметки 80 рублей и 93,3 рубля соответственно.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля Рынок труда

Главное сегодня

Журналист Bloomberg рассказал о преимуществах вакцины "Спутник V"
Индонезийские спасатели обнаружили фрагменты тел в районе крушения Boeing
Хозяйку тюменского дома престарелых задержали после гибели 7 человек
Умер старейший в России физик-теоретик академик Халатников
Мишустин: За 2 года бизнес получил господдержку в размере 600 млрд рублей
С какими странами Россия может открыть авиасообщение в 2021 году
Как проходит эксперимент по электронному документообороту