С выводимых на Кипр и в Люксембург доходов возьмут 15 процентов

С доходов в виде дивидендов и процентов, которые выводятся на Кипр и в Люксембург, будет взиматься налог по ставке 15%. "Российская газета" публикует законы о ратификации протоколов, которые вносят изменения в соглашения с этими странами об избежании двойного налогообложения.

Долгие годы кипрская юрисдикция была одной из главных "тихих гаваней" для российского капитала. На остров, по данным минфина, было выведено в 2018 году более 1,4 трлн рублей, а в 2019-м - более 1,9 трлн. При выплате дивидендов на Кипр ставку можно было снизить до 5 или 10%, а на проценты по займам - до 0%. По оценке минфина, дополнительные поступления от повышения налога составят 130-150 млрд рублей ежегодно. Соглашение с Люксембургом позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%.

По данным минфина, выплаты процентов и дивидендов в Люксембург за 2017-2019 годы превысили 850 млрд рублей. Российские ставки в разы выше - для юридических лиц 15% по дивидендам и 20% по процентам. В пересмотренных соглашениях исключения сделаны для институциональных инвестиций и публичных компаний с рядом условий - для них ставка не превысит 5%. Полностью освобождены от налога проценты, выплачиваемые из России банкам, страховым компаниям и пенсионным фондам.

Изменения в соглашение с Кипром уже вступили в силу. Протокол об изменении соглашения с Люксембургом должен применяться с 1 января года, следующего за годом вступления его в силу, а дата вступления в силу зависит от завершения ратификационных процедур. По состоянию на 29 декабря минфин ожидал от Люксембурга официального подтверждения на этот счет.

Изменения в налоговые соглашения внесены во исполнение поручений президента, данных в марте. Владимир Путин тогда указал, что все доходы, уходящие из России в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом - 15%. Протокол об аналогичных изменениях подписан с Мальтой, в конце декабря правительство одобрило внесение его на ратификацию.

Выплаты процентов и дивидендов в Люксембург за 2017-2019 годы превысили 850 млрд рублей

Минфин также запустил денонсацию соглашения с Нидерландами, после того как нидерландская сторона отказалась принять требования о повышении налога на доходы из России. Одновременно власти планируют сделать более привлекательными специальные административные районы ("русские офшоры") в Калининграде и Владивостоке для перемещения в Россию офшорных компаний, обладающих российскими активами.