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10.01.2021 23:48
Рубрика: Спорт

Ветераны в обойме

"Спартак" продлил контракты с Ребровым и Ещенко
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 1(8352)
Московский "Спартак" объявил о продлении контрактов с ветеранами команды голкипером Артемом Ребровым и защитником Андреем Ещенко.

Как информирует официальный сайт клуба, эти игроки останутся в стане "красно-белых" как минимум до лета 2022 года. О финансовых условиях сделок ничего не сообщается.

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Ещенко и Ребров - старожилы "Спартака". Андрей выступает за столичную команду с 2016 года, а Ребров и вовсе с 2011-го. С тех пор они завоевали Суперкубок страны и стали чемпионами России. Что интересно - оба этих футболиста старше на год главного тренера "красно-белых" Доменико Тедеско, которому в сентябре исполнилось 35 лет.

Тем временем стало известно, что московский клуб близок к подписанию контракта с полузащитником ПСВ Йорритом Хендриксом. По информации СМИ, сумма трансфера должна составить 700 тысяч евро, а игрок должен присоединиться к спартаковцам на сборе в Дубае, запланированном с 14 по 24 января.

Также, по сообщениям бразильских СМИ, в стан "красно-белых" должен вернуться Педро Роша. Форвард завершит выступления за "Фламенго" на правах аренды и 13 января должен пройти в Москве медосмотр. Вопрос о будущем Роши в "Спартаке" решится, вероятно, до возобновления сезона. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

Напомним: матчи первого после зимней паузы тура (20-го по счету) в Премьер-лиге состоятся с 26 по 28 февраля. На данный момент в турнирной таблице лидирует "Зенит" (41 очко). Вторую строчку занимает ЦСКА (37 очков), третью - "Спартак" (35).

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