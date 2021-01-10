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Рубрика: Общество

Топ-5 приложений по сбросу веса после каникул

Текст: Иван Черноусов
Новогодние каникулы близятся к концу, а это значит, что пора приводить себя в порядок - а именно заняться поддержанием физической формы. Какие приложения для этого выбрать, читайте в нашем обзоре.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Lifesum

Приложение не только безжалостно подсчитывает то, сколько вы едите, но и помогает выбрать соответствующие продукты, а также рассказывает, какой размер порции нужно взять. Дополнительно учитывается объем выпитой воды.

FatSecret

Это приложение учитывает калорийность, количество потребленных углеводов, белков и жиров. С его помощью можно посчитать количество сахара, натрия и холестерина за день или неделю.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Nike Training Club

Содержит более 150 тренировок - можно выбрать программу для всего тела или же конкретной группы мышц. А технику показывают инструкторы.

GymApp

В этой программе есть минимум 140 готовых тренировок и можно добавить собственную - с описанием техники и фотографий. Хорошее приложение для обмена тренировками между людьми.

RunKeeper

Отличное приложение для любителей бега - учитывает все основные параметры - время, скорость, километраж и так далее. При этом пройденный маршрут рисуется на карте, а еще приложение может синхронизироваться с большинством фитнес-браслетов.

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