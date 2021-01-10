Трамп призывает республиканцев помешать процедуре импичмента

Президент США Дональд Трамп, до окончания полномочий которого остается 10 дней, а также его старший советник и зять Джаред Кушнер связываются с республиканцами в конгрессе с призывом воспрепятствовать проталкиваемой демократами процедуре импичмента Трампа. Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post, Белый дом призывает лояльных Трампу законодателей критиковать предложение демократов от отрешения действующего президента от власти в социальных сетях.

Напомним, что у самого Трампа доступа к ним не осталось - ранее Twitter навсегда заблокировал аккаунт 45-го президента США в связи с атакой сторонников Трампа на Капитолий 6 января.

При этом The Washington Post отмечает, что на данный момент неизвестно, принесли ли усилия Трампа и Кушнера успех и удастся ли им предотвратить возможную процедуру импичмента. В субботу, по наблюдениям издания, звучали в основном призывы демократов отстранить действующего президента от власти. При этом небольшая группа республиканцев опубликовала письмо, в котором призвала избранного президента Джозефа Байдена попытаться предотвратить импичмент.

Несмотря на критику в адрес Трампа в связи с беспорядками в Капитолии и среди его однопартийцев, в палате представителей конгресса США остаются конгрессмены, которые выступают против импичмента. "Импичмент президента за 12 дней до завершения его срока только углубит раскол нашей страны", - заявил в пятницу лидер республиканского меньшинства нижней палаты Кевин Маккарти (от штата Калифорния).