Три человека убиты, четверо ранены в ходе массовой стрельбы в Чикаго

Стрелок-одиночка устроил массовую бойню в криминальной столице США Чикаго. 32-летний афроамериканец Джейсон Найтенгейл, чью личность быстро установили стражи порядка, убил трех человек и ранил четырех в серии перестрелок, которые начались в южной части Чикаго и закончились его смертью в перестрелке с полицией на парковке к северу от города. Имена жертв преступления не раскрываются.

Следователи пытаются определить мотив нападений, которые начались в субботу днем с убийства 30-летнего студента Чикагского университета. Он был застрелен выстрелом в голову, когда сидел в своей машине в гараже в районе Гайд-парка. Об этом сообщил журналистам суперинтендант полиции Чикаго Дэвид Браун. Затем подозреваемый вошел в многоквартирный дом в квартале от Гайд-парка, где застрелил 46-летнего охранника, сидящего за столом у входа, который не разрешил ему позвонить по телефону, и 77-летнюю женщину, которая забирала почту из своего ящика. Охранник был объявлен мертвым в больнице, а пожилая женщина, получившая огнестрельное ранение в голову, была госпитализирована в критическом состоянии, сообщает Chicago Tribune. При этом, как отметил один из свидетелей, преступник кричал: "Я хожу и всех благословляю".

Примерно через 45 минут Найтенгейл пробрался через черный ход другого жилого дома в блоке 5500 на Юго-Ист-Энд-авеню, где поднялся на лифте на 19-й этаж. Оказавшись там, он увидел человека, которого знал, потому что в этом здании когда-то жил родственник Найтенгейла. Полиция сообщила, что Найтенгейл затолкал мужчину в квартиру и заставил его отдать ключи от красной Toyota, на которой затем уехал. Он поехал в мини-маркет в Брейнерде в блоке 9300 на Саут-Халстед-стрит, который попытался ограбить около 15 часов. Во время ограбления Найтенгейл застрелил 20-летнего мужчину и выстрелил 81-летней женщине в спину и шею. Женщина также была доставлена в госпиталь в критическом состоянии. Выйдя из магазина, Найтенгейл выстрелил в 15-летнюю девочку, которая ехала в машине со своей матерью, в результате чего школьница оказалась в критическом состоянии, сообщила полиция.

Затем он вернулся в магазин, где полицейские расследовали предыдущую стрельбу, и выстрелил в офицеров. По словам Брауна, никто из стражей порядка не пострадал. После этого Найтенгейл поехал на север, в Эванстон, который граничит с Чикаго, где полиция отреагировала на сообщение о выстрелах в аптеке. По словам властей, Найтенгейл, очевидно, вошел в аптеку, объявил, что грабит ее, и произвел выстрелы в потолок. В результате никто не пострадал. Затем он перешел улицу и вошел в рестран IHop, где взял в заложницу официантку и спустя некоторое время выстрелил женщине в шею. Как сообщил журналистам начальник полиции Эванстона Демитрус Кук, она также доставлена в госпиталь в критическом состоянии. Полиция не подтвердила данные местных СМИ о том, что она скончалась во время операции. По словам Кука, Найтенгейл вышел из ресторана и столкнулся с офицерами на стоянке, что привело к перестрелке, в ходе которой он был застрелен уже глубокой ночью в воскресенье. Как отметил представитель полиции Эванстона, если бы не решительные действия правоохранителей, преступник убил бы гораздо большее количество людей. При нем находилось внушительное количество патронов.

ABC7 Чикаго сообщает, что Найтенгейл ранее был задержан за многочисленные преступления, включая нарушение правил обращения с оружием и наркотиками, преступное посягательство, нападение с применением смертоносного оружия при отягчающих обстоятельствах, кражу, домашнее насилие и безрассудное поведение. Он также опубликовал серию угрожающих сообщений в социальных сетях, по крайней мере, в одной из которых он позировал с оружием. "Мой брат не находился в здравом уме в течение долгого времени", - написала в Facebook женщина, утверждающая, что она является сестрой Найтенгейла, сообщает Chicago Sun-Times. По непонятным причинам, ни одно дело в отношении убийцы не было доведено следствием до конца.