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10.01.2021 13:54
Рубрика: В мире

Украинцев тестируют на COVID-19 российскими ПЦР-тестами

Текст: Александр Гусаров
Украинские политики и чиновники врут своему народу относительно используемых в Незалежной систем тестирования на коронавирус, а на самом деле в 90 процентах случаев ПЦР-тесты, которыми пользуются украинцы для выявления COVID-19, были произведены в России. Об этом, как сообщает РИА Новости, в соцестях написал директор Украинского научного центра "Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов" Сергей Кравченко.
Медицинская сестра достает упаковку с вакциной от коронавируса "Гам-Ковид-Вак" из холодильника перед вакцинацией медработников от COVID-19 в городской клинической поликлинике №2 в Новосибирске. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Медицинская сестра достает упаковку с вакциной от коронавируса "Гам-Ковид-Вак" из холодильника перед вакцинацией медработников от COVID-19 в городской клинической поликлинике №2 в Новосибирске. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Медицинская сестра достает упаковку с вакциной от коронавируса "Гам-Ковид-Вак" из холодильника перед вакцинацией медработников от COVID-19 в городской клинической поликлинике №2 в Новосибирске. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

"Очередное вранье Степанова, Радуцкого, Ляшко, Жумадилова по поводу вакцины "Спутник V" и других медицинских иммунобиологических препаратов российского производства!" - заявил он. Российские системы, по словам Кравченко, используются как в частной, так и в бюджетной сфере. Кроме того, тесты от харьковской компании "Астравир" также производятся на основе российских компонентов. Кравченко напомнил, что, согласно украинскому законодательству, вакцины и диагностикумы - это медицинские иммунобиологические препараты.

Минздрав Украины получил заявку на регистрацию вакцины "Спутник V"

"Получается одни иммунобиопрепараты у России закупать и применять в Украине можно, а другие нельзя! К чему я это написал? Максим Степанов, Михаил Радуцкий, Виктор Ляшко, Арсен Жумадилов - прекратите врать украинскому народу!" - призвал Сергей Кравченко.

Ранее стало известно, что харьковская компания "Биолек" подала заявку на регистрацию российской вакцины "Спутник V". Однако действия властей Украины больше напоминают известный принцип "назло маме отморожу уши". До сих пор в Киеве категорически отказываются покупать вакцину российского производства. Так, глава МИД страны Дмитрий Кулеба назвал "Спутник V" гибридным оружием России, тем самым, похоже, предпочитая коронавирусную инфекцию для собственных граждан прививке российским медпрепаратом.

Кстати, подобную позицию киевских властей на Украине резко критикуют. Так, глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук назвал линию Минздрава по этому вопросу "маразматическим трепом".

В мире экс-СССР Украина Пандемия коронавируса COVID-19

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