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10.01.2021 20:02
Рубрика: Экономика

Меняются правила приема безналичных платежей

Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8352)
Расплатиться картой можно будет даже в небольших торговых точках. Порог выручки, по достижении которого магазин или сервисное предприятие обязаны предоставить клиенту такую возможность, снизится в 2021 году вдвое - с 40 млн до 20 млн руб. в год.
Расплатиться картой в любом сельпо теперь будет так же удобно и естественно, как в гипермаркете. Фото: РИА Новости

Снижение произойдет в два этапа: с 1 марта возникнет обязанность приема безналичных платежей у торгово-сервисных предприятий с выручкой свыше 30 млн руб. за предыдущий год, с 1 июля - у предприятий с оборотом 20 млн руб. Эти требования распространяются как на обычные, так и на интернет-магазины.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Меняются правила контроля сделок с недвижимостью и снятия наличных

Закон устанавливает обязанность приема только "национальных платежных инструментов" (карт "Мир"), но фактически речь идет и о приеме карт Visa и MasterCard. Когда порог снижался в 2017 году (со 120 млн до 40 млн руб.), почти все торгово-сервисные предприятия предпочли обеспечить прием всех основных видов карт.

Помимо этого, отмечает Банк России, с 1 ноября 2021 года оплату картой "Мир" должны будут ввести все онлайн-агрегаторы.

С начала этого года не только 12 крупнейших (системно значимых) банков, но и все банки с универсальной лицензией должны предоставлять клиентам возможность делать межбанковские переводы через Систему быстрых платежей (СБП). Они бесплатны в пределах 100 тыс. руб. в месяц, комиссии за переводы на более крупные суммы ограничены 0,5%, но не более 1500 рублей. Идентификатором переводов в СБП выступает номер телефона.

С 1 октября 2021 года все системно значимые банки должны обеспечить клиентам возможность оплаты товаров, работ и услуг по QR-коду через СБП. Крупнейшие торговые сети и интернет-магазины уже настроили такую оплату. Для покупателей сканирование QR-кодов удобно при покупках в интернете: не надо вводить данные карты, исключается риск их последующей утечки. Для торговых точек издержки на прием оплаты через СБП в два-три раза ниже комиссий за прием карт.

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